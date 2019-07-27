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صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل العرض

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل العرض
http://almnatiq.net/?p=755836
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن محمد صلاح نجم ليفربول رفض عرضا كبيرا للرحيل عن النادي الإنجليزي، لكنه ترك الباب مفتوحا من أجل اتخاذ هذه الخطوة الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن صلاح صاحب الـ27 عاما، مطلوب في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مقابل مبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت “ميرور” عن مصادر خاصة، أن صلاح الذي سجل 71 هدفا لمصلحة ليفربول في 104 مباريات على مدار موسمين، تلقى عرضين مغريين من العملاقين الأوروبيين، إلا أنه “شعر أن الوقت غير مناسب” للرحيل عن “أنفيلد”.

وساهم صلاح بشكل كبير في عودة ليفربول إلى منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام 14 عاما، وبات اللاعب خلال الموسمين الماضيين نجم الفريق الأول ومعشوق جماهيره.

وقالت “ميرور”، إن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب تحدث إلى إدارة النادي بشأن ما يمثله رحيل صلاح من تهديد لمسيرة الفريق محليا وأوروبيا، مما ساعد على الإبقاء عليه مع رفع راتبه الأسبوعي إلى 430 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن، وحسب الصحيفة ذاتها، فإن صلاح أرجأ التفكير في الرحيل عن ليفربول إلى الصيف المقبل، لإعطاء نفسه فرصة أخيرة للمشاركة في الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الفريق منذ 30 عاما.

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