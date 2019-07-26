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رئيس بلدية عيون الجواء يتفقد استعدادات مهرجان الخيمة التسويقية

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رئيس بلدية عيون الجواء يتفقد استعدادات مهرجان الخيمة التسويقية

رئيس بلدية عيون الجواء يتفقد استعدادات مهرجان الخيمة التسويقية
http://almnatiq.net/?p=755848
المناطق / عيون الجواء
تفقّد رئيس بلدية  محافظة عيون الجواء المهندس نداء بن ماضي الحربي مقر مهرجان الخيمة التسويقية “صيفنا أجمل” والمقام في منتزه الوطن بالمحافظة قبل الإنطلاقة الرسمية للمهرجان يوم السبت .
حيث اطلع المهندس “الحربي” برفقة المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ عثمان العميريني على الاستعدادات الجارية واستمع الى شرح مفصل عن المهرجان وما سيقدمه من فعاليات لأهالي المحافظة وزوارها على مدى ٤٥ يوماً ، مشيدًا بالجهود التي تقدمها مؤسسة ذوق نوارة المشغلة للمهرجان .
وحث رئيس بلدية عيون الجواء أثناء زيارته الجميع على بذل المزيد من الجهد؛ وفق رؤية واهتمام سمو أمير منطقة القصيم وسعادة محافظ عيون الجواء الأستاذ محمد العساف ، وتطلعات زوار المهرجان ليظهر المهرجان بشكل مميز يعكس أهمية الترفيه والسياحة بالمنطقة مؤكداً حرص بلدية عيون الجواء على تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان .

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