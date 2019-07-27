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“واتساب” تستعد لإطلاق خدمة الدفع وإرسال الأموال

“واتساب” تستعد لإطلاق خدمة الدفع وإرسال الأموال
http://almnatiq.net/?p=755854
المناطق_وكالات

أعلنت شبكة “واتساب” العملاقة في مجال خدمات المراسلة الجمعة عزمها إطلاق خدمتها الأولى للدفع في الهند، أكبر سوق لها مع 400 مليون مستخدم

وقد اختبرت الشركة المملوكة لمجموعة “فيسبوك” الخدمة على أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، لكنها علقت إطلاقها تجاريا بانتظار الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الهند

وقال ويل كاثكارت الرئيس العالمي للشركة في بيان إن خدمة الدفع الجديدة “ستجعل إرسال أموال لشخص ما على واتساب بالسهولة عينها كإرسال رسالة”

وستصبح الهند تاليا أول دولة تشغل فيها “واتساب” خدمتها للدفع، لكن كاثكارت لم يكشف ما إذا كانت السلطات الهندية قد أعطت موافقتها النهائية ، حسب ما نشرتة سكاي نيوز

وأشار إلى إن هذه الخدمة ضرورية لتسريع الاندماج بالنظام المالي في الهند وإدخال عدد أكبر من الناس في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يحقق نموا سريعا

وتعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، إذ يستخدم عشرات الملايين من سكانها الإنترنت لإجراء معاملاتهم المالية

وستتنافس الخدمة الجديدة من “واتساب” فور إطلاقها خدمات أخرى للدفع الرقمي بينها “غوغل باي” و”أمازون باي”

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