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أكثر من 100 قتيل جراء فيضانات موسمية في بنغلادش

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المناطق_وكالات

قُتل أكثر من 100 شخص بفيضانات موسمية في بنغلادش فيما كانت مستويات المياه تواصل الارتفاع على ما أعلنت السلطات.

وتم إحصاء 30 حالة وفاة منذ الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 114، في حصيلة تُعد من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت السلطات إلى أن معظم الضحايا غرقوا، بينما قُتل آخرون جراء انهيارات أرضية أو لدغات الأفاعي أو بسبب الصواعق.
وتأثّر خمسة ملايين شخص بهذه الفيضانات منذ 10 يوليو، واضطر مئات الآلاف إلى ترك منازلهم، وفق السلطات.

وقال المركز الرسمي للوقاية من الفيضانات إن 26 من أصل 64 منطقة، أي ثلث مساحة البلاد، قد غمرتها الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات.

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