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“رجال من أفعاله تحطه على الراس”.. تركي آل الشيخ ينشر “قصيدة “على حسابه في انستقرام

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“رجال من أفعاله تحطه على الراس”.. تركي آل الشيخ ينشر “قصيدة “على حسابه في انستقرام

“رجال من أفعاله تحطه على الراس”.. تركي آل الشيخ ينشر “قصيدة “على حسابه في انستقرام
http://almnatiq.net/?p=755859
المناطق_الرياض

نشر تركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه قصيدة جديدة.
وقال آل شيخ في قصيدته التي نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستقرام”: ” رجال .. من أفعالة تحطه على الراس .. وأن ضاقت الدنيا .. يشيل الثقيلة”.
وأضاف: ” رجل .. طليق احجاج .. طيبه على ساس .. بحماه .. ماتشتكى من الوقت ميله.. ورجل.. على الفزاعات .. من دون مقياس .. يجلى غبار الوقت .. لاسال سيله.. يقدم كما يقدم .. على السطو هرماس.. النادر بطبعه .. ونادر بجيله”.
واختتم قائلا: ” له في سنام العز.. موضع ومجلاس.. ودايم وله بالعز.. راس الطويله”.

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