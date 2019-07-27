غيرة قاتلة.. زوجة تحطم «لابتوب» على رأس زوجها

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وجهت سيدة عقابا فوريا وقاسيا لزوجها، بعدما لاحظت أنه ينظر لأخرى داخل الطائرة. ولم تتوان السيدة الأمريكية العصبية عن تنفيذ العقوبة في الزوج الذي حاول الفرار من أمامها لكنها أدركته بضربة قوية بكمبيوتره المحمول (لابتوب) فهشمته على رأسه. والتقط أحد الركاب لحظة المعركة الحامية التي بدت من طرف واحد، على متن طائرة تستعد للإقلاع من ميامي إلى لوس إنجليس، فيما انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الموقف تصاعد بسرعة بين الزوجين، بينما فشلت مضيفتا الطائرة في احتواء سباب الزوجة وصراخ الزوج، وسط حالة ذعر انتابت الركاب. وكلف الخلاف الحاد الزوجين الطرد من الرحلة على أيدي رجال الأمن الذين استدعاهم قائد الطائرة، خصوصا أنه شاهد على الواقعة، وحذر الزوجة من أنها ستواجه عقوبة قاسية في الخارج، بسبب الفوضى التي أحدثتها في الطائرة، لكنها لم ترد عليه ولم تبد أي ندم على فعلتها