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«الصحة العالمية» تدعو الدول إلى المساعدة على الإقلاع عن التدخين

«الصحة العالمية» تدعو الدول إلى المساعدة على الإقلاع عن التدخين
http://almnatiq.net/?p=755897
المناطق_وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير عالمي، أن جميع بلدان العالم جعلت التدخين أكثر صعوبة وتكلفة، ولكن لا يزال هناك نقص في السياسات لمساعدة أولئك الذين يريدون الإقلاع عن هذه العادة

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان «الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل ما يمكن لأي شخص القيام به من أجل صحته»

ويعيش ما يقرب من 5 مليارات شخص، أو 65% من سكان العالم، في دول استخدمت واحدًا على الأقل من تدابير مكافحة التبغ التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، بزيادة أربعة مرات مقارنة بعام 2007

وفي تلك السنة، قدمت منظمة الصحة العالمية توصيات لإحصاءات استخدام التبغ، والمناطق الخالية من التدخين، والتحذيرات الصحية على عبوات هذه المنتجات، وحظر الإعلانات، وفرض الضرائب وبرامج الإقلاع عن التدخين

ومع ذلك، يعيش 2.4 مليار شخص فقط في البلدان التي تساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين

وتدعو منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها إلى وجوب قيام الأطباء بتقديم نصائح قصيرة للمدخنين أثناء الفحوصات الدورية

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