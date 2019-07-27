تحذير من خطورة «البطاطس المقلية»: نهايتها الموت

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ربما يعرف الناس منذ فترة طويلة، أن تناول البطاطس المقلية لا ينعكس بفوائد كبيرة على صحتهم، ولكن الجديد أن دراسة ربطت مؤخرًا بين تناول البطاطس المقلية مرتين على الأقل في الأسبوع مع زيادة خطر الموت

الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، نظرت في استهلاك البطاطس لنحو 4400 شخص من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين 45 و79 عامًا على مدار ثماني سنوات، وبحلول نهاية الدراسة كان قد مات منهم 236 شخصًا

وبعد التعديل والوقوف على عدة عوامل، وجد الباحثون أن تناول البطاطس بشكل عام (حتى الكثير منها) لم يزد من خطر وفاة الأشخاص، لكن عندما نظر الباحثون عن كثب في أنواع البطاطس التي يتناولها الناس، وجدوا أن تناول البطاطس المقلية- بما في ذلك البطاطس المقلية المنزلية أو المعبأة التي تباع في محلات التجزئة- مرتبط بخطر الموت أكثر من الضعف، في حالة تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع، بينما كان تناول البطاطس غير المقلية، مثل سلطة البطاطس والبطاطس المسلوقة والمخبوزة والمهروسة، لم يكن مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة

ولذلك أشار الباحثون في هذه الدراسة- بعد دراسة كل العوامل- إلى أن البطاطس البيضاء غير المقلية غذاء صحي نسبيًا، لأنها تحتوي على كمية جيدة من الألياف والفيتامينات والمغذيات الدقيقة، التي يمكن أن تقابل التأثيرات الضارة أو مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفعة، مع الدهون والملح المضاف.

وحسب الخبراء، فإن العلاقة التي تناولتها الدراسة في الوقت الحالي هي مجرد ارتباط، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث مع مجموعات أكبر من الأشخاص للتحقيق في هذا الرابط، قبل القول بأن الإفراط في تناول البطاطس المقلية يسبب زيادة خطر الموت، وحتى ذلك الحين يوصي الخبراء باتباع أنظمة غذاء صحية، مع تشجيع تناول 3 إلى 5 وجبات من الخضار يوميًا، وفي حين أن الخضروات النشوية مثل البطاطس تعد هدفًا في هذا الإطار، إلا أن هناك ما يشبه الاتفاق بين كل المراكز البحثية على ضرورة سعي الناس إلى اختيار المنتجات الغذائية أو الخضار، الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، وليس المقلية