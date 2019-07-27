الأرصاد تحذر أهالي مكة المكرمة من التنزه ببطون الأودية وقمم الجبال

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تحذيرًا إلى أهالي منطقة مكة المكرمة، من التنزه في الأودية وعلى قمم الجبال، في الوقت الذي توقع فيه خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة في الشدة، على عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

وأشارت الأرصاد إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على محافظات «أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وتربة» بمنطقة مكة المكرمة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية

كما وجهت الأرصاد تحذيرًا إلى أهالي منطقة مكة المكرمة، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويشمل «أضم ، والطائف، وميسان» مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة من مساء اليوم

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة

وفي السياق ذاته، قال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن من المتوقع، اليوم السبت وغدًا الأحد، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من جازان ونجران وعسير حتى الباحة ثم الطائف وجنوب المدينة وشمال الوادي وسلطنة عمان واليمن

من جهة أخرى، وجه خبير الأرصاد حسن كراني عبر حسابه بموقع تويتر- نصائح إلى ضيوف الرحمن لتجنب الإصابة بضربة الشمس، قائلًا: «إذا كانت الحرارة مرتفعة فمن الأفضل لحجاج بيت الله البقاء في المنزل، وإذا كان الخروج ضروريًّا، فعليكم باستعمال الآتي: الشماسي، والملابس البيضاء الخفيفة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب الإجهاد»