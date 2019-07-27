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سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة

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سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة

سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة
http://almnatiq.net/?p=755919
   المناطق- تبوك
نفذ مجلس التنمية السياحية بتبوك بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة والمديرية العامة للسجون، بعض من فعاليات مهرجان الورد الفاكهة 1440 هـ داخل سجن تبوك، وجاءت المبادرة تنفيذاً لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية والذي حرص على أن يستمتع كافة أفراد المجتمع بالمنطقة بفعاليات مهرجان الورد والفاكهة.
وتضمنت الفعاليات التي حضرها ما يقارب 150 نزيلا من السعوديين والمقيمين “السيرك العالمي الروسي والألعاب البهلوانية وألعاب الخفة، وبرامج ثقافية متنوعة  شملت أمسية شعرية والعزف والموسيقي وفنون الرسم ، في حين شهدت الفعاليات تفاعلا و مشاركة عدد من النزلاء الموهوبين في فعاليات المسرح الذي خصص لهذه المناسبة، كما قدمت الجوائز والهدايا للنزلاء ولذويهم
وقد ردد النزلاء عبارة” يشهد الله أنكم فرحتمونا بهذه الفعاليات” معربين عن سعادتهم البالغة وبهجتهم بجميع فعالياتها، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمنظمين والقائمين على المبادرة ، مؤكدين على الرعاية الكبيرة التي تقدمها إدارة السجن لهم.
فيما فاجأ رئيس لجنة رعاية السجناء ” تراحم “أحمد بن عطية الحارثي أثناء الحفل بسداد مبالغ عن بعض الموقوفين في قضايا مالية،  حيث بدأت إدارة السجن استكمال إجراءات إطلاق سراحهم، وقد أقيمت مأدبة عشاء بهذه المناسبة.
من جهته أكد مدير سجون منطقة تبوك العميد سلمان العتيبي” بأن المديرية العامة للسجون ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وعقد شركات مع كل جهة حكومية أو أهلية ترغب في مد يد المساعدة بما يعود بالنفع على النزلاء.
 في حين أوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي أن الهدف من هذه المبادرة هو إدخال الفرح والسرور على قلوب النزلاء و استمرار تواصلهم مع المجتمع الخارجي ما ينعكس على سلوكياتهم إيجاباً وهو ما تسعى له هذه المبادرة.
وفي هذا السياق قال مالك الشركة المنفذة لمهرجان الورد والفاكهة 1440 هـ تركي العجلان : ” سعدنا بتنفيذ هذه المبادرة التي أطلقت من قبل مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك ، وكان لنا شرف تنفيذها ، وأدخال البهجة والسرور على جميع النزلاء.

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