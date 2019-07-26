طبرجل تتزين للنسخة الأولى لمهرجان الفاكهة

المناطق_محمد الحسن

بحضور عدد من إعلاميي المنطقة , عقد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الفاكهة بمحافظة طبرجل للإعلان عن تفاصيل المهرجان الاول بمنطقة الجوف مساء أمس الجمعة بمقر المهرجان بالمركز الحضاري بطبرجل بمنطقة الجوف .

وقد تحدث بالمؤتمر رئيس بلدية محافظة طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت الشراري والاستاذ سلمان الدعيجاء الرئيس التنفيذي للمهرجان والفنان مبارك الخصي المشرف على الفعاليات وجناح الفنون التشكيلية والاعلامي مساعد الشراري رئيس اللجنة الإعلامية والتسويق , والاستاذ راضي ضيف الله الثريا المشرف على موقع المهرجان .

و بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة لرئيس اللجنة الاعلامية بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على موافقته على المهرجان ، مرحباً بالإعلاميين والحضور .

ثم كلمة لرئيس البلدية عبر فيها عن شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي على دعمهم ومتابعتهم المستمرة , ولمحافظ طبرجل الاستاذ عبيد الحربي على متابعته , كما عبر عن شكره لأعضاء اللجنة التنظيمية واللجان العاملة في المهرجان و الدوائر الحكومية والشركات والمزارعين المشاركين في بالمهرجان.

ثم كلمة للرئيس التنفيذي للمهرجان الذي رحب باستفسارات الاعلاميين وأعلن فيها عن تفاصيل المهرجان الذي يبدأ مساء اليوم السبت برعاية امير المنطقة .

كما كشف المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان عن أكثر من 30 فعالية منوعة من أبرزها مشاركة 30 مزارع وعارض للفواكه وندوات ومحاضرات علمية وتثقيفيه للمزارعين وزوار المهرجان.

كما أعلن عن عدة فعاليات مصاحبة للمهرجان منها معرض الادارات الحكومية وامسيات شعرية وإنشاديه ومعرض الفنون التشكيلية واجنحة النسيج والمشغولات اليدوية واجنحة الاسر المنتجة وبيت الضيافة ومنطقة للألعاب وشباب الفود ترك وعدد من المسابقات وجوائز والعاب التحدي.

كما تم تدشين عشر دمى للفواكه خلال المؤتمر وفي ختام المؤتمر الصحفي دعت اللجنة الإعلامية والتسويق المواطنين والمقيمين لحضور المهرجان الذي يقتتح مساء اليوم السبت ولمدة خمس ايام في المركز الحضاري بمحافظة طبرجل.