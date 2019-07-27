سلطنة عمان تبحث تطورات الأوضاع وتوطيد العلاقات في طهران

وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران اليوم السبت ليلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف .وذكرت وكالة أنباء “ارنا” الإيرانية اليوم أن زيارة بن علوي إلى طهران تأتي في إطار المشاورات الثنائية والمستمرة بين البلدين، وبهدف الحوار

وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وكان وزير الخارجية العماني زار طهران في 20 أيار/ مايو الماضي وتبادل وجهات النظر مع الوزير ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وقالت الخارجية العمانية ، في بيان ، إن زيارة بن علوي تصب في سياق التباحث حول توطيد العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حيال التطورات الاخيرة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الجمعة أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران.

وكانت عمان قد توسطت في التوترات بين إيران وخصومها الغربيين في السابق، وتردد أنها أحرزت بعض النجاحات في هذا الصدد.

وبدأ النزاع بين طهران ولندن في الرابع من تموز/يوليو الجاري، عندما تم احتجاز ناقلة البترول الضخمة “جريس1-” الإيرانية قبالة اقليم جبل طارق الخاضع لسيطرة بريطانيابسبب مزاعم من انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال شحنتها المتجهة إلى سورية.

وبعد ذلك بأسبوعين، احتجزت إيران الناقلة “ستينا امبيرو” التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المهم استراتيجيا، زاعمة أنها اصطدمت بسفينة صيد وانتهكت القانون الدولي.وينفي الجانبان الاتهامات.