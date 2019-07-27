احدث الأخبار

ترامب وجونسون يناقشان الملف الإيراني هاتفياً
أبرز المواد
 الحبس 5سنوات للتعدي على النصوص المقدسة في الإسلام والمقابر وأماكن الموتى
أبرز المواد
 فلكية جدة: عودة «نجوم الجوزاء» إلى سماء السعودية والوطن العربي
أبرز المواد
 سلطنة عمان تبحث تطورات الأوضاع وتوطيد العلاقات في طهران
أبرز المواد
 بالفيديو..أتلتيكو يُذيق ريال مدريد خسارة “مؤلمة” 7/3 بالكأس الدولية للأبطال
أبرز المواد
 الأرصاد تحذر أهالي مكة المكرمة من التنزه ببطون الأودية وقمم الجبال
أبرز المواد
 تحذير من خطورة «البطاطس المقلية»: نهايتها الموت
أبرز المواد
 ترامب يهاجم أوباما حتى بسبب التكييف في البيت الأبيض
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للموانئ
أبرز المواد
 وظائف طبية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تدعو الدول إلى المساعدة على الإقلاع عن التدخين
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على الطائف وميسان والعرضيات وتربه
أبرز المواد
ترامب وجونسون يناقشان الملف الإيراني هاتفياً

ترامب وجونسون يناقشان الملف الإيراني هاتفياً

أبرز المواد
الحبس 5سنوات للتعدي على النصوص المقدسة في الإسلام والمقابر وأماكن الموتى

الحبس 5سنوات للتعدي على النصوص المقدسة في الإسلام والمقابر وأماكن الموتى

أبرز المواد
فلكية جدة: عودة «نجوم الجوزاء» إلى سماء السعودية والوطن العربي

فلكية جدة: عودة «نجوم الجوزاء» إلى سماء السعودية والوطن العربي

أبرز المواد
سلطنة عمان تبحث تطورات الأوضاع وتوطيد العلاقات في طهران

سلطنة عمان تبحث تطورات الأوضاع وتوطيد العلاقات في طهران

أبرز المواد

ترامب وجونسون يناقشان الملف الإيراني هاتفياً

ترامب وجونسون يناقشان الملف الإيراني هاتفياً
http://almnatiq.net/?p=755932
المناطق_وكالات

ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا في بيان اليوم مساء أمس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران وحاجة البلدين للعمل معاً في القضية.

ونقل البيان عن الزعيمين قولهما إنهما سيلتقيان في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في أغسطس (آب) المقبل.

وبحسب “داوننغ ستريت”، تطرق ترامب وجونسون أيضاً خلال محادثتهما الهاتفية إلى التوترات الحالية في الخليج العربي.

ونقلت وكالة أنباء “برس اسوسييشن” عن متحدث باسم رئيس الوزراء قوله إن “الزعيمين أعربا عن التزامهما بإبرام اتفاق تجارة حرة طموح وبدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.

وقال ترامب، الذي وصف الزعيم البريطاني بأنه “صديق لي”، إنه هنأ جونسون في الاتصال الهاتفي على منصبه الجديد قائلاً “أتوقع أنه سيكون رئيس وزراء عظيماً”.

روابط ذات صلة

الحبس 5سنوات للتعدي على النصوص المقدسة في الإسلام والمقابر وأماكن الموتى

الحبس 5سنوات للتعدي على النصوص المقدسة في الإسلام والمقابر وأماكن الموتى
فلكية جدة: عودة «نجوم الجوزاء» إلى سماء السعودية والوطن العربي

فلكية جدة: عودة «نجوم الجوزاء» إلى سماء السعودية والوطن العربي
سلطنة عمان تبحث تطورات الأوضاع وتوطيد العلاقات في طهران

سلطنة عمان تبحث تطورات الأوضاع وتوطيد العلاقات في طهران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*