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السعودية تشارك في اجتماعات إعادة تأهيل الأطفال المجندين

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السعودية تشارك في اجتماعات إعادة تأهيل الأطفال المجندين

السعودية تشارك في اجتماعات إعادة تأهيل الأطفال المجندين
http://almnatiq.net/?p=755936
المناطق_الرياض

استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الجمعة في نيويورك، الوفد المشارك من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اجتماعات مجموعة الخبراء الاستشارية للتحالف الدولي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين.
وتأتي مشاركة الوفد السعودي استجابة لدعوة تلقاها من الأمم المتحدة، لاستعراض جهود المملكة المميزة في مشروع إعادة تأهيل المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح باليمن.
وعقدت الاجتماعات على مدار يومين في جامعة كولومبيا في نيويورك، ضمن نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين.
وتندرج مجموعة الخبراء الاستشاريين ضمن التحالف الدولي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وتتكون من ائتلاف يضم 16 باحثا متخصصا من أربع قارات، لديهم الخبرة والممارسة الكافية في موضوع الأطفال المجندين، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو عضو فاعل في هذه المجموعة.
وتهدف اجتماعات المجموعة إلى جمع البحوث والمعرفة من تجارب المنظمات غير الحكومية والأكاديميين الذين يعملون أو يدرسون إعادة إدماج الأطفال، ومشاركة أفضل الممارسات والثغرات في البرامج والتمويل، وقد قدم مركز الملك سلمان للإغاثة مقترحات بحثية وتنفيذية ثرية في هذا المجال.
وتسلط مجموعة الخبراء الضوء على مساهمة برامج إعادة إدماج الأطفال المجندين في تحقيق الأهداف المجتمعية الشاملة مثل كسر دائرة العنف، والحد من مخاطر إعادة التجنيد، وزيادة القدرة على التكيف، وتبادل الخبرات مع الأشخاص الذين شاركوا مباشرة في أنشطة إعادة الإدماج إما كمستفيد أو كشاهد على الحدث، كما تهدف إلى استكشاف كيفية مساعدة الأطفال المجندين ليصبحوا بناة سلام وداعمين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، ويحققون أهداف التنمية المستدامة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهم.

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