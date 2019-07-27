احدث الأخبار

“الكهرباء” تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر .. تبدأ من هذا الشهر
أبرز المواد
 350 وظيفة في القطاع الخاص بالرس
أبرز المواد
 تنبيه عاجل من الأرصاد: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
أبرز المواد
 سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة
أبرز المواد
 السعودية تشارك في اجتماعات إعادة تأهيل الأطفال المجندين
أبرز المواد
 ترامب وجونسون يناقشان الملف الإيراني هاتفياً
أبرز المواد
 الحبس 5سنوات للتعدي على النصوص المقدسة في الإسلام والمقابر وأماكن الموتى
أبرز المواد
 فلكية جدة: عودة «نجوم الجوزاء» إلى سماء السعودية والوطن العربي
أبرز المواد
 سلطنة عمان تبحث تطورات الأوضاع وتوطيد العلاقات في طهران
أبرز المواد
 بالفيديو..أتلتيكو يُذيق ريال مدريد خسارة “مؤلمة” 7/3 بالكأس الدولية للأبطال
أبرز المواد
 الأرصاد تحذر أهالي مكة المكرمة من التنزه ببطون الأودية وقمم الجبال
أبرز المواد
 تحذير من خطورة «البطاطس المقلية»: نهايتها الموت
أبرز المواد
“الكهرباء” تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر .. تبدأ من هذا الشهر

“الكهرباء” تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر .. تبدأ من هذا الشهر

أبرز المواد
350 وظيفة في القطاع الخاص بالرس

350 وظيفة في القطاع الخاص بالرس

أبرز المواد
تنبيه عاجل من الأرصاد: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه عاجل من الأرصاد: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

أبرز المواد
سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة

سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة

أبرز المواد

“الكهرباء” تؤجل فواتير ما قبل يوليو وتجدولها على 6 أشهر .. تبدأ من هذا الشهر

http://almnatiq.net/?p=755941
المناطق_الرياض

أجَّلت الشركة السعودية للكهرباء تزامنًا مع صدور فواتير الشهر الحالي مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وقامت بجدولتها على ستة أشهر، وقالت من خلال رسالة، بعثت بها لعدد من المشتركين: “نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م”.

وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م. وبينت أنه في حال رغب المشترك بسداد المبلغ المؤجل فيمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.

وقالت الشركة من خلال صفحة خدمة المشتركين: “المقصود بالمبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر”.

روابط ذات صلة

350 وظيفة في القطاع الخاص بالرس

350 وظيفة في القطاع الخاص بالرس
تنبيه عاجل من الأرصاد: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه عاجل من الأرصاد: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة

سهرة لنزلاء سجن تبوك.. السيرك الروسي وألعاب خفة وبهلوانية  وجوائز عديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*