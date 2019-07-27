5 وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

أخصائي رأس المال البشري- التعويضات والمزايا

أخصائي رأس المال البشري- التدريب والتطوير

مدير- مكتب تمثيل إندونيسيا

وكيل التأمين- المخاطر التجارية

أخصائي تطوير المنتجات

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).