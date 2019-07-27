21 مليون عملية مالية تسجلها “المحافظ الإلكترونية” في المملكة

21 مليون عملية مالية تسجلها “المحافظ الإلكترونية” في المملكة

أبرز المواد
طبرجل تتزين للنسخة الأولى لمهرجان الفاكهة

طبرجل تتزين للنسخة الأولى لمهرجان الفاكهة

منطقة الجوف
“سوني” تطور مكيّفا يمكن ارتداؤه

“سوني” تطور مكيّفا يمكن ارتداؤه

أبرز المواد
تمديد فترة مهرجان العسل الدولي بالباحة الثاني عشر بالباحة

تمديد فترة مهرجان العسل الدولي بالباحة الثاني عشر بالباحة

منطقة الباحة

5 وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

5 وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
http://almnatiq.net/?p=755962
المناطق_الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

أخصائي رأس المال البشري- التعويضات والمزايا

أخصائي رأس المال البشري- التدريب والتطوير

مدير- مكتب تمثيل إندونيسيا

وكيل التأمين- المخاطر التجارية

أخصائي تطوير المنتجات

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

روابط ذات صلة

21 مليون عملية مالية تسجلها “المحافظ الإلكترونية” في المملكة

21 مليون عملية مالية تسجلها “المحافظ الإلكترونية” في المملكة
“سوني” تطور مكيّفا يمكن ارتداؤه

“سوني” تطور مكيّفا يمكن ارتداؤه
التحالف: خسائر الحوثي تدفعه لاختلاق انتصارات وهمية

التحالف: خسائر الحوثي تدفعه لاختلاق انتصارات وهمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*