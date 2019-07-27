مبادرة “تسرني خدمتك” تخفض مؤشر الشكاوى من 34 إلى 6 بتخصصي بريدة

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أسهمت مبادرة “تسرني خدمتك” التي تم تفعيلها وتنفيذها من قبل ادارة مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة وبشكل متجانس مع ما يقدم من خدمات في كامل المستشفى، الى انخفاض مؤشر الشكاوى الأسبوعية على نقص الأدوية من 34 شكوى أسبوعياً إلى 6 شكاوى أسبوعياً، خلال الشهرين الماضيين مما يؤكد فعالية هذه المبادرة ..

وأكد مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور تركي المقبل أهمية هذه المبادرة في المساهمة بإنخفاض مؤشر الشكاوى وارتفاع معدل رضى المريض والمراجع مما يقدم لهم من خدمات عبر عدد من الكاونترات في أروقة المستشفى ، مقدماً شكره لإدارة تجربة المريض بالمستشفى ممثله بالأستاذ دخيل الحربي، و لإدارة التموين الطبي بالمستشفى ممثله بالصيدلي محمد المطيري، ولإدارة الصيدلية بالمستشفى ممثله بالصيدلي عبدالمجيد الحربي؛ و كافة الزملاء في هذه الادارات بالمستشفى على تظافر الجهود.

وأشار المقبل أن مبادرة تسرني خدمتك المقصد منها وضع كاونتر بسيط ينسق الخدمات التي يستحقها تحت اشراف موظفي إدارة تجربة المريض مع متطوعين وبالتالي تصبح مكاتب “تسرني خدمتك” تابعة لقسم مساندة المريض ودعم حقه في إدارة تجربة المريض من خلال تقديم عدد من الخدمات مثل إرشاد المرضى وعائلاتهم والمساعدة على التنقل داخل أقسام المستشفى كذلك تسهيل التواصل بين المرضى ومقدمي الخدمة لهم وتيسير إجراءات صرف الأجهزة والأدوية إضافة للترحيب بالمرضى ومرافقة كبار السن لأقسام المستشفى هذا فضلا عن أي خدمات أخرى تصب في تحسين تجربة المريض .