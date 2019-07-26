تمديد فترة مهرجان العسل الدولي بالباحة الثاني عشر بالباحة

المناطق-الباحة

وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تمديد فترة مهرجان العسل الدولي الثاني عشر لمدة أسبوع إضافي بحيث تصبح فترة المهرجان خمسة أسابيع ويكون حفل الختام مساء الخميس الموافق٧-١٢-١٤٤٠هـ

واوضح الأستاذ الدكتور احمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان والفعاليات المصاحبة أن هذا التمديد اتى استجابة لرغبة المقيمين والزائرين المصطافين وأضاف أن كثافة زوار المهرجان في ازدياد بشكل يومي ويتوقع ان تتضاعف في الفترة القادمة خاصة مع دخول إجازة الحج.

وأضاف الدكتور الخازم ان كميات الأعسال متوفرة وقد دخل المهرجان أكثر من 30 طن عسل سائل وشمع ومتوقع تزيد الكميات في الفترة القادمة حيث ان بعض العارضين يضيفون كميات بشكل يومي، وأشار الخازم ان أنواع الأعسال حوالي 15 نوع أهمها السدر والسمر والطلح والقتادة والضهيانه والمجرى والمورينقا، وان متوسط الأسعار 300 ريال، ما عدا بعض الأنواع التي زادت أسعارها عن هذا المتوسط ويعود ذلك غالبا لقلة الكميات المعروضة منها مثل المجرى الذي وصل سعره 1200 ريال والمورينقا 800 ريال والضرم 700 ريال.

وأضاف الخازم ان جميع الأعسال فحصت في مختبر تحليل وجودة العسل قبل دخولها المعرض وأيضا من لجنة الجودة التي تضم في عضويتها خبراء في العسل وانه لا يدخل أي اعسال جديدة الى بعد الفحص.

كما أضاف الدكتور الخازم ان موقع المهرجان بمقر ترف رغدان والفعاليات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل التي تنفذ يوميا بشركة مجتمعية مع مؤسسة ديار العز جذبت الكثير من الحضور وأيضا الخدمات المكتملة في الموقع والجلسات العامة والخاصة تعتبر مصدر جذب للكثير من الحضور.

وفي الختام شكر الدكتور الخازم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود امير المنطقة على موافقته على تمديد المهرجان وعلى دعمه واهتمامه بالمهرجان وعلى رعايته وحضوره للافتتاح، وشكر أيضا النحالين العارضين على التميز في الجودة والعرض وتنوع المنتجات، وشكر مؤسسة ديار العز المنفذة للمهرجان على التمديد بدون اخذ مقابل من العارضين.