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“الغذاء والدواء” تفسح 9292 صنفًا غذائيًا ودوائيًا وطبيًا للحجاج

“الغذاء والدواء” تفسح 9292 صنفًا غذائيًا ودوائيًا وطبيًا للحجاج
http://almnatiq.net/?p=755988
المناطق - واس

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام، للرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، للتأكد من سلامة وصحة غذاء ودواء وأجهزة ومنتجات ضيوف الرحمن.
ويتواجد مفتشو الهيئة في كل من منفذي الشحن الجوي ومدينة الحجاج لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمنافذ البرية والبحرية المحددة لدخول الحجاج على مدار الـ 24 ساعة، للقيام بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
ومنذ بدء الهيئة بتنفيذ خطتها، جرى فسح 9292 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً بصحبة الحملات الطبية لبعثات الحج والأصناف التي يجلبها الحجاج من دولهم، في مقابل ذلك، رفضت هيئة الغذاء والدواء فسح 3007 أصناف غذائيةً ودوائية وطبية مخالفة إما بسبب انتهاء الصلاحية، أو لأنها خاضعة للرقابة، أو مجهولة المصدر، أو تالفة، أو لأنها بكميات تجارية.
وفيما يخص أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الواقعة في المدينة المنورة، فقد نفذ مفتشو الهيئة 477 زيارة لمنشآت غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات ومراكز تموين، جرى خلالها إغلاق منشأتين غذائيتين، لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية والفنية، وجرى رصد 639 مخالفة صحية وفنية، ومصادرة وإتلاف 2 طن و72 لتراً من المواد الغذائية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.
ومن خلال تواجد مفتشي “الغذاء والدواء” جنباً إلى جنب مع رجال أمن الطرق للتفتيش على مركبات نقل المواد الغذائية في المداخل الرئيسية الخمسة لمكة
المكرمة وهي : (الشميسي والنوارية وبحرة والكعكية وسبوحة)، جرى الكشف على 10031 مركبة نقل أغذية، وضبط وإتلاف 2.4 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و183 لتراً من الأغذية السائلة، ومخالفة 111 مركبة لعدم التزامها باشتراطات الهيئة للنقل وفقاً للائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء، فيما أُحيلت 7 مركبات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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