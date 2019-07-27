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الأمير منصور بن متعب و الأمير تركي بن محمد بن فهد يشاركان في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل السبسي

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ..

الأمير منصور بن متعب و الأمير تركي بن محمد بن فهد يشاركان في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل السبسي

الأمير منصور بن متعب و الأمير تركي بن محمد بن فهد يشاركان في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل السبسي
http://almnatiq.net/?p=756003
المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليوم، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
ونقل سموهما خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بحضور عدد من رؤساء الدول، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لفخامة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وللشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

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