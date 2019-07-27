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وديا.. النصر يتعادل بثنائية حمدالله

وديا.. النصر يتعادل بثنائية حمدالله
http://almnatiq.net/?p=756008
المناطق - متابعات

تعادل الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، السبت، ودياً أمام نظيره إشتوريل برايا البرتغالي 2-2 في ثالث ودياته التي يخوضها خلال معسكره الذي تستضيفه البرتغال استعدادا للموسم الجديد.
ولم ينتظر هداف الدوري المغربي عبدالرزاق حمدالله كثيراً حتى أحرز أول أهدافه هذا الموسم برفقة فريقه النصر عند الدقيقة 43 بعد استغلاله تسديدة فهد الجميعة التي ارتدت من الحارس لتجد المهاجم المغربي بانتظارها ويضعها في الشباك البرتغالية,
وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق العاصمي تصدى لها حمدالله ويسكنها الشباك البرتغالية محرزاً الهدف الثاني للنصر عند 53.
وكان الفريق النصراوي قد انتصر في مباراته الودية الأولى أمام ساكفنيز البرتغالي بثلاثة اهداف من دون مقابل، وفي المباراة الثانية انتصربهدف وحيد على كالداس في ثاني تجاربه الودية ضمن معسكره الإعدادي في البرتغال.
ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.
في حين يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري، بمواجهة ضمك في الـ22 من شهر أغسطس المقبل.

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