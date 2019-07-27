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شرطة الرياض تقبض على سارقي اجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من المساجد

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شرطة الرياض تقبض على سارقي اجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من المساجد

شرطة الرياض تقبض على سارقي اجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من المساجد
http://almnatiq.net/?p=756012
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على متهمين إثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة اجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام  الثاني ببيع المسروقات مستغلاً عمله في مجال التجهيزات الصوتية . وبمباشرة إجراءات الاستدلال الاولية بحقهما اقرّا بارتكاب (١٨) جريمة سرقة ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ  الإجراءات النظامية بحقهما .
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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