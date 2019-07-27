احدث الأخبار

بالصور .. بعد مرور 15 يوماً من تحذيرات “أخبار منطقة الرياض ” .. انهيار اسفلتي يُسقط شاحنة بالمعتلى
أبرز المواد
 “طوفان الطلاق” في المملكة .. يثير الجدل
أبرز المواد
 حكم قضائي يفاقم التوتر بين لندن وطهران بعد أزمة الناقلة
أبرز المواد
 اختتام نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الصيفي بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 أكثر من 300 ألف مراجع للعيادات العامة في المراكز الصحية بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على سارقي اجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من المساجد
أبرز المواد
 وديا.. النصر يتعادل بثنائية حمدالله
أبرز المواد
 الأمير منصور بن متعب و الأمير تركي بن محمد بن فهد يشاركان في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل السبسي
أبرز المواد
 رئيس غينيا: نقف بجانب السعودية في وجه الإرهاب الإيراني
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تؤكد منع من لا يحمل تصريحاً بالحج من المواطنين والمقيمين من دخول مكة المكرمة وتحذر من يقوم بنقلهم
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تفسح 9292 صنفًا غذائيًا ودوائيًا وطبيًا للحجاج
أبرز المواد
بالصور .. بعد مرور 15 يوماً من تحذيرات “أخبار منطقة الرياض ” .. انهيار اسفلتي يُسقط شاحنة بالمعتلى

بالصور .. بعد مرور 15 يوماً من تحذيرات “أخبار منطقة الرياض ” .. انهيار اسفلتي يُسقط شاحنة بالمعتلى

أبرز المواد
“طوفان الطلاق” في المملكة .. يثير الجدل

“طوفان الطلاق” في المملكة .. يثير الجدل

أبرز المواد
حكم قضائي يفاقم التوتر بين لندن وطهران بعد أزمة الناقلة

حكم قضائي يفاقم التوتر بين لندن وطهران بعد أزمة الناقلة

أبرز المواد
اختتام نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الصيفي بوادي الدواسر

اختتام نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الصيفي بوادي الدواسر

منطقة الرياض

أكثر من 300 ألف مراجع للعيادات العامة في المراكز الصحية بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

أكثر من 300 ألف مراجع للعيادات العامة في المراكز الصحية بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م
http://almnatiq.net/?p=756021
المناطق - حفرالباطن
بلغ عدد مراجعي العيادات العامة في المراكز الصحية التابعة لصحة حفرالباطن، والتي يبلغ عددها (38) مركزًا صحيًّا (328948) مراجع خلال النصف الأول من العام 2019م، وبلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة  (60908) مراجع ، كما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان (21578) مراجع، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم (41953) مراجع، وبلغ أيضًا عدد المراجعات لعيادات الحوامل (6808) مراجعة.
 وخلال نفس الفترة تم تطعيم (36788) طفل ، كما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن (41961) مراجع، وعدد (46435) مراجع لأقسام المختبر، بينما بلغ عدد مَنْ استفادوا من أقسام الأشعة (723) مراجع.

الجدير بالذكر بأن 14 مركز صحي في حفرالباطن حصل على شهادة اعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، كما أنه يعمل حالياً 4 مراكز صحية بنظام الرعاية الممتدة و 3 مراكز تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المنطقة.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة

الأمير سعود بن نايف يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة
المملكة تستقبل أولى قوافل الحجاج القادمين من روسيا عبر منفذ البطحاء الحدودي

المملكة تستقبل أولى قوافل الحجاج القادمين من روسيا عبر منفذ البطحاء الحدودي
لأول مرة بالمملكة ..مركزً ذكي لتقديم أعلى مستويات النظافة بمدينة الجبيل الصناعية

لأول مرة بالمملكة ..مركزً ذكي لتقديم أعلى مستويات النظافة بمدينة الجبيل الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*