أكثر من 300 ألف مراجع للعيادات العامة في المراكز الصحية بحفرالباطن خلال النصف الأول من العام 2019م

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بلغ عدد مراجعي العيادات العامة في المراكز الصحية التابعة لصحة حفرالباطن، والتي يبلغ عددها (38) مركزًا صحيًّا (328948) مراجع خلال النصف الأول من العام 2019م، وبلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة (60908) مراجع ، كما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان (21578) مراجع، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم (41953) مراجع، وبلغ أيضًا عدد المراجعات لعيادات الحوامل (6808) مراجعة.

وخلال نفس الفترة تم تطعيم (36788) طفل ، كما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن (41961) مراجع، وعدد (46435) مراجع لأقسام المختبر، بينما بلغ عدد مَنْ استفادوا من أقسام الأشعة (723) مراجع.

الجدير بالذكر بأن 14 مركز صحي في حفرالباطن حصل على شهادة اعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، كما أنه يعمل حالياً 4 مراكز صحية بنظام الرعاية الممتدة و 3 مراكز تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المنطقة.