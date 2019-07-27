اختتام نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الصيفي بوادي الدواسر

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

اختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي ، بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً أعمال النادي بحضور مُدير النادي فيصل بن بادي الدوسري، وهيئة النادي من المشرفين ,وعدداً من أولياء أمور الطلاب .

حيث بدأ الحفل الذي أقيم بالمناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم قُدم عرض مرئي عن ابرز انشطة النادي ، ثم توالت تقديم بعض الفقرات الثقافية والادبية ،القى بعدها مًدير النادي كلمة عبر فيها عن شكره لقيادتنا الرشيدة لدعمها الدائم والمستمر للشباب، وأكد على أهمية العناية بالنشء والاهتمام بالشباب وحفظ أوقاتهم من الضياع وأفكارهم من التلوث من خلال مثل تلك الاندية التي تقيمها الجامعة لما تحتويه من برامج مدروسة وأنشطة متنوعة ومشوقة موجهة بشكل سليم للطلاب لتخدم دينها ووطنها ومجتمعها في بيئة تربوية آمنة .

وقدم الدوسري باسم منسوبي النادي الشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري ، ولوكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية عبدالله بن ثاني على دعمهم المستمر للمعاهد العلمية ونوادي الجامعة الصيفية .

‫جرى بعد ذلك تكريم المشرفين وتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين في المسابقات التي اقامها النادي .