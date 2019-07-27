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بالصور .. بعد مرور 15 يوماً من تحذيرات “أخبار منطقة الرياض ” .. انهيار اسفلتي يُسقط شاحنة بالمعتلى

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مواطنون جددوا مطالبهم بمراجعة حال الشارع العام

بالصور .. بعد مرور 15 يوماً من تحذيرات “أخبار منطقة الرياض ” .. انهيار اسفلتي يُسقط شاحنة بالمعتلى

بالصور .. بعد مرور 15 يوماً من تحذيرات “أخبار منطقة الرياض ” .. انهيار اسفلتي يُسقط شاحنة بالمعتلى
http://almnatiq.net/?p=756034
وادي الدواسر - فالح الدوسري
بعد مرور 15 يوماً من نشر ” صحيفة المناطق ” خبراً بعنوان ” مواطن يطالب بمعالجة التشققات على الطريق العام بوادي الدواسر ” ، أوردت فيه الصحيفة تحذيرات المواطنين من خطورة التشققات على الطريق العام ، تسبب هبوط مفاجئ مساء أمس (الجمعة ) بطبقة الإسفلت في سقوط شاحنة على الطريق العام.
وتفصيلاً قال شهود عيان لـ ( المناطق ) إن شاحنة كبيرة  بكمية من أسمدة الدواجن كانت تسير على الطريق العام  وقرب حي المعتلى سقطت عجلاتها في حفرة كبيرة مما تسبب في الحاق اضرار طفيفة بها ، فيما لم يصب أي من المارة أو سائقها بأذى.
وأضاف الشهود: أن المرور والدفاع المدني باشروا الحادث  ، وتم شفط المياه التي انتشرت على طول امتداد الطريق وتسببت في اغلاقه نتيجة انكسار خط مياه التحلية.
من جانبه طالب أحد قائدي المركبات من المواطنين بضرورة مراجعة حال الشارع العام في اقرب فرصة ، مشيراً الى أن هذه الحادث كان طفيفاً ولكن لا أحد يعلم عن المستقبل على حد تعبيره.

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