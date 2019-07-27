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وصول (926.726) حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول (926.726) حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
http://almnatiq.net/?p=756041
المناطق - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (926.726) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (881.229) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (35.148) حاجاً , وعبر البحر (10.349) حاجاً، وذلك بزيادة (91.244) حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%).

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