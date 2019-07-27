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مساعد أبل الصوتي “سيري” يتجسس عليك لذا احذر مما تقوله

مساعد أبل الصوتي “سيري” يتجسس عليك لذا احذر مما تقوله

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مساعد أبل الصوتي “سيري” يتجسس عليك لذا احذر مما تقوله

مساعد أبل الصوتي “سيري” يتجسس عليك لذا احذر مما تقوله
http://almnatiq.net/?p=756083
المناطق _ وكالات

حذّر تقرير صادر عن صحيفة الجارديان البريطانية أن مساعد أبل الصوتي “سيري” يسمع الكثير مما تقوله أكثر مما تُدرك ويتجسس على كافة المحادثات وكل شيء تتفوه به دون علمك.

ويأتي التقرير بعدما تحدثت صحيفة الجارديان مع أحد متعاقدي شركة أبل الذي يعتقد بأن الشركة لا تفعل ما يكفي لإبلاغ مستخدمي سيري بأنه قد يتم سماعهم وتسجيل كلامهم دون إذنهم.

ووفقا للتقرير، فقد قام مساعد أبل الصوتي “سيري” بتسجيل العديد من المحادثات الخاصة مثل معلومات طبية سرية وصفقات للمخدرات وتسجيلات للأزواج أثناء العلاقة الحميمية.

وتلك التسجيلات تكون مصحوبة ببيانات المستخدم والتي تكشف فيها موقعه وتفاصيل الإتصال الخاصة به لذا يمكن بكل سهولة معرفة الشخص الموجود بالتسجيل الصوتي وهذا يعد إنتهاك لخصوصية المستخدمين.

وفي الوقت الذي تسلط فيه صحيفة الجارديان الضوء على حقيقة أبل وأنها لا تخبر مستخدميها بأن تسجيلات سيري يتم الإستماع لها، ويدحض موقع أبل إنسايدر هذا الأمر قائلا بأن أبل أخبرت مستخدميها منذ البداية بأن بعض تسجيلات سيري يتم الإستماع لها لتحسين جودة الخدمة.

ومع ذلك، يشير تقرير الجارديان بأن هناك كمية ضخمة من البيانات والتسجيلات التي يمكن لمتعاقدي ومقاولي أبل الإطلاع عليها وردت شركة أبل على تسجيلات سيري قائلة ” يتم الإستماع لحوالي 1% من التسجيلات الخاصة بسيري من أجل تحسين استجابة المساعد الصوتي كما يتم تحليل تلك التسجيلات في منشآت آمنة وهناك قواعد صارمة تفرضها الشركة حول خصوصية وسرية مستخدميها.

يُذكر أن أبل ليست الوحيدة التي تستمع لتسجيلات مستخدميها عبر مساعدها الصوتي سيري، تستخدم كلا من أمازون وجوجل نفس الممارسات لتحسين جودة المساعدين الصوتيين لكل منهما.

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