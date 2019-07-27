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إيطاليا تكرم السفير الخالد لإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية

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إيطاليا تكرم السفير الخالد لإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية

إيطاليا تكرم السفير الخالد لإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية
http://almnatiq.net/?p=756087
المناطق - الرياض

منحت إيطاليا وسام الاستحقاق بدرجة ضابط كبير إلى الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية ( سفير الكويت السابق لدى إيطاليا ) وأدرجته على سجل الجمهورية الإيطالية بدرجة ضابط كبير رقم 257 لكبار الشخصيات الرسمية بمرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي تقديرا لجهوده وإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية الإيطالية – الكويتية المتميزة.
جاء ذلك في احتفال رسمي أقيم مساء أمس بقصر (كيجي) مقر الحكومة بحضور رئيس مكتب نائب رئيس الوزراء الايطالي باولو فيسكا والقائم بأعمال سفير الكويت المستشار سامي الزمانان.
وأثنى وكيل رئاسة الوزراء السيناتور جان كارلو جورجيتي الذي قام بتقليد السفير الخالد نيابة عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على عمل السفير الناجح على الصعيدين الشعبي والثقافي.
وأكد حرص إيطاليا على تطوير علاقاتها الخاصة مع الكويت التي تعد شريكا رئيسيا في المنطقة وفي المحافل الدولية وتجمعهما مصالح اقتصادية واسعة وواعدة.
من جانبه شدد السفير الخالد على أهمية العلاقات مع إيطاليا بمكانتها ودورها المؤثر على الصعيدين الأوروبي والدولي وكشريك في التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
ونال الشيخ علي الخالد خلال عمله الدبلوماسي شهادات تكريم دولية ووطنية عديدة أبرزها وسام (سيمون بوليفار) وجائزة (أفضل شخصية دبلوماسية) من حكومة فنزويلا ووسامي (الدرجة الأولى) من حكومة كولومبيا ومن حكومة نيكاراغوا ووسام (الدرجة الأولى) من هيئة الصليب الأحمر وشهادة تكريم دولية من برنامج الأغذية العالمي بجانب وسام (الزئبقة الذهبية) من مدينة فلورنسا وجائزة (الشخصية المميزة) من مدينة روما.

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