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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الاحتياجات الأساسية للأسر السورية النازحة في بلدة بر الياس البقاعية

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الاحتياجات الأساسية للأسر السورية النازحة في بلدة بر الياس البقاعية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الاحتياجات الأساسية للأسر السورية النازحة في بلدة بر الياس البقاعية

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الاحتياجات الأساسية للأسر السورية النازحة في بلدة بر الياس البقاعية
http://almnatiq.net/?p=756093
المناطق - الرياض

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2019م الاحتياجات الأساسية ل24 أسرة سورية لاجئة في بلدة بر الياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية.
وقام المركز بتأمين نقل 24 عائلة إلى المحال التجارية لانتقاء ما يلزم من مواد غذائية وخضار ومواد تنظيف ولوازم أطفال ونساء، وكذلك تأمين نقل 3 أفراد إلى المستشفى وأخذ العلاج اللازم كما تم الكشف على بعض الأجهزة الكهربائية القديمة والمستعملة وصيانة ما هو معطل.
ويسعى المركز خلال مشروعه لتقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين ضمن برنامج خصص لذلك يستمر لمدة ستة أشهر.

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