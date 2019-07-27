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سوني تعلن عن مكيف الهواء الشخصي القابل للإرتداء

http://almnatiq.net/?p=756101
المناطق _ الرياض

أعلنت شركة سوني عن جهاز (Reon Pocket)، وهو جهاز تبريد وتدفئة صغير بحجم البطاقة المصرفية يمكنك إرتدائه مثل مكيف الهواء المحمول.

ويوجد الجهاز حاليًا على موقع سوني للتمويل الجماعي، حيث تبدأ الأسعار من 12760 ين ياباني (زهاء 117 دولارًا)، وتصل إلى 19030 ين ياباني (زهاء 175 دولارًا)، وذلك اعتمادًا على النسخة وعدد القمصان الداخلية التي ترغب في شرائها.

وبالإضافة إلى وظيفة التبريد خلال الأيام الحارة، فإن بإمكان الجهاز، الذي يوضع في قميص داخلي مخصص بفتحة ليكون مواجهًا لرقبتك، تدفئتك خلال فصل الشتاء.

ويعمل الجهاز بتقنية البلوتوث مُستخدمًا التبريد الكهربائي الحراري، ويتصل بتطبيق ذكي على الهاتف المحمول لتشغيل التبريد الفوري أو التدفئة.

ويشير موقع منتج سوني إلى أنه أجرى المئات من عمليات المحاكاة، حيث بإمكانك إستخدام الجهاز في الأيام الحارة لتقليل درجة حرارة الجسم بمقدار 13 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت).

كما يمكن للجهاز رفع درجة حرارة الجسم بمقدار 8 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) في الأيام الباردة.

ويعمل (Reon Pocket) بإستخدام تأثير بلتييه “Peltier effect”، والذي يتضمن إستخدام تيار كهربائي صغير للسماح له إما بالإمتصاص أو التسخين.

ويدعم الجهاز – الذي يزن 85 جرامًا – نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، ويبلغ عمر البطارية 24 ساعة، ووقت الشحن ساعتين، ويستخدم منفذ (USB-C).

ويأتي الجهاز – الذي ينفخ الهواء البارد أو الساخن أسفل رقبتك – بنسختين: هما (Reon Pocket Standard)؛ و (Reon Pocket Lite).

وتُعد (Reon Pocket Lite) النسخة الأرخص، لكنها تأتي مع وضع التشغيل اليدوي، كما تتيح نسخة (Reon Pocket Standard) إمكانية التحكم في درجة الحرارة يدويًا عبر الهاتف الذكي، لكن التحديث المستقبلي سيوفر الوضع التلقائي.

ويوضح موقع سوني أنه في حال حصولهم على التمويل الكامل، فإن بإمكان الداعمين توقع رؤية أجهزة التكييف القابلة للإرتداء الخاصة بهم في وقت ما حول شهر مارس 2020، لكن لسوء الحظ، فإن الجهاز متوفر في اليابان فقط.

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