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طيران ناس ينقل أكثر من 200 ألف حاج من 17 دولة بالعالم

طيران ناس ينقل أكثر من 200 ألف حاج من 17 دولة بالعالم

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طيران ناس ينقل أكثر من 200 ألف حاج من 17 دولة بالعالم

طيران ناس ينقل أكثر من 200 ألف حاج من 17 دولة بالعالم
http://almnatiq.net/?p=756111
المناطق - الرياض

أعلنت شركة طيران ناس – الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة – عن تشغليها لطائرة “آيرباصA 380” كأول مشغل سعودي لها، لنقل أكثر من 200 ألف حاج من 17 دولة في العالم، وتقديم أفضل الخدمات لهم منذ مغادرتهم مطارات بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة والعودة – بمشيئة الله تعالى – إلى ديارهم بعد أداء مناسك الحج.
وعبر الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا عن اعتزاز الشركة بخدمة ضيوف الرحمن والسعي إلى توفير كل التسهيلات لهم ليصلوا إلى المملكة من دون مشقّة ليؤدوا مناسك الحج – بإذن الله – تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لرعاية حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأفاد أن طيران ناس استأجر 13 طائرة من ذوات البدن العريض والسعة المقعدية الكبيرة من طرازات مختلفة تشمل طائرات A380 وB747 وB767 وللمرة الأولى طائرات من نوع A330neo ، لنقل أكبر عدد ممكن من المسافرين على متنها ومنهم الحجاج علاوة على نقلهم عبر أسطولها من طائرات آيرباص 320 وفق الرحلات المجدولة.

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