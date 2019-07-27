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سلطات الحج السعودية تستقبل حجاجا إيرانيين بالورود والحلويات

http://almnatiq.net/?p=756118
المناطق _ الرياض

حظي حجاج إيرانيون باستقبال دافئ من قبل السلطات السعودية لدى وصولهم إلى أراضي المملكة، حسبما أوردت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية.

ونشرت الوكالة صورا تظهر مجموعة من الحجاج الإيرانيين الذين استقبلتهم سلطات الحج في المملكة بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة.

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 52 ألف زائر إيراني وصلوا، منذ 13 يوليو لغاية اليوم السبت، إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في إطار 368 قافلة.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، أعلن سابقا أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية بنهاية يوم أمس الجمعة، بلغ 60 ألفا و623 شخصا، بما يشمل الزوار ومسؤولي شؤون الحجاج الإيرانيين.

واليوم السبت أيضا، نقلت جريدة “الشرق الأوسط” (التي تصدر بلندن) عن رئيس رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني، ناصر جبر حويزاوي، قوله إن الحجاج الإيرانيين وجدوا مستويات عالية من التعامل المميز من قبل السلطات السعودية في مطاري المدينة المنورة وجدة.

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