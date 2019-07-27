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تقرير: قاسم سليماني أوعز للمليشيات الإرهابية في سوريا والعراق بالإستعداد لـ “الحرب”

تقرير: قاسم سليماني أوعز للمليشيات الإرهابية في سوريا والعراق بالإستعداد لـ “الحرب”

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تقرير: قاسم سليماني أوعز للمليشيات الإرهابية في سوريا والعراق بالإستعداد لـ “الحرب”

تقرير: قاسم سليماني أوعز للمليشيات الإرهابية في سوريا والعراق بالإستعداد لـ “الحرب”
http://almnatiq.net/?p=756121
المناطق _ إسلام داوود

نشرت وكالة الأناضول الإخبارية الرسمية التركية، تقريرا عن مصادر وصفتها بالمحلية أشارت فيه، إلى أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أوعز للمليشيا الإرهابية في عدد من الدول العربية بالاستعداد لمواجهة محتملة مع الولايات المتحدة.
ونقلت الأناضول عن مصادر محلية تأكيدها أن اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وجه المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في سوريا، إلى الاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت المصادر أن سليماني زار، يوم الخميس الماضي، مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا، على الحدود مع العراق.
وزار سليماني معسكرات المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتقى المستشارين العسكريين للحرس الثوري، وقيادات مختلف تلك المجموعات في المنطقة.
وطلب سليماني بحسب المصادر بالتجهيز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود خلاف مع النظام السوري بخصوص مواجهتها.

ولفتت المصادر إلى أن سليماني زار كذلك محطة “T2″النفطية في بادية دير الزور الشرقية، الواقعة على خط النفط الواصل بين العراق وسوريا.

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