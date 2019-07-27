مدير تعليم تبوك يتفقد المعسكر الكشفي في منفذ حالة عمار

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تفقد مدير عام التعليم في منطقة تبوك والمشرف العام على المعسكر الكشفي إبراهيم بن حسين العُمري أعمال المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار, مطلعًا على الخدمات التي يقدمها الكشافة والقادة الكشفيين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وشارك الجميع خلال الجولة الكشافة في خدمة الحجاج وتوزيع الهدايا العينية عليهم، كما قدم مدير عام تعليم تبوك شكره وتقديره لجميع القادة والمشرفين وطلاب الكشافة في المعسكر الكشفي ، الذين يواصلون أعمالهم وجهودهم لخدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بحالة عمار ، للإسهام مع الجهات المعنية في موسم الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والمشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار وبمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ, وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والعمل على راحتهم.

رافق المدير العام في الجولة التفقدية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنين” نائب المشرف العام ماجد القعير ومدير إدارة النشاط الطلابي والمشرف العام على معسكرات الحج الدكتور عبد الله الحارثي وقائد المعسك الكشفي بالمنفذ سعود العنزي.