بعد عامين من المفاوضات.. عودة العمالة المنزلية الإثيوبية للمملكة

المناطق - الرياض

رفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحظر عن إستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بعد مفاوضات استمرت نحو عامين بين الرياض وأديس أبابا.

وأضافت المصادر وفقاً لـ ”عكاظ”، أن تكلفة الإستقدام تتراوح بين 9-11 ألف ريال، بعد تطبيق العقد الموحد الجديد، وسيكون الراتب الشهري 1000 ريال، بعد مطالبة أديس أبابا بزيادة الراتب 100 ريال؛ إذ كان الراتب قبل العقد الموحد الجديد 900 ريال، وسعر الإستقدام 7 آلاف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوماً، وستكون سهلة وسريعة؛ نظراً لوجود 600 مكتب للتعاقدات، لافتة إلى أن العمالة المنزلية الإثيوبية قادرة على سد العجز بعد أن أعربت أديس أبابا عن استعدادها لتوفير العدد المطلوب.

وأوضحت المصادر أن السفارة الإثيوبية أصرّت، على توثيق العقود الورقية الخاصة بالعاملة المنزلية مقابل 313ريالاً، بالإضافة إلى العقد الإلكتروني عبر (مساند)، لافتة إلى أن وزارة العمل رفضت ذلك سابقاً، واكتفت بالعقود الموثقة عبر (مساند).

وذكرت أن العمالة الإثيوبية، تحتل المرتبة الأولى بين الجنسيات هرباً من كفلائهم بنسبة 60%-80% تقريباً.