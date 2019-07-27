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سياحة الجوف تسدل الستار على مهرجان الجوف حلوة 1440هـ

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سياحة الجوف تسدل الستار على مهرجان الجوف حلوة 1440هـ

سياحة الجوف تسدل الستار على مهرجان الجوف حلوة 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=756140
الجوف _ محمد الحسن

أسدل الستار مساء يوم الجمعة 23 ذي القعدة 1440هـ ، على فعاليات و برامج مهرجان “الجوف حلوة 1440 هـ” و الذي ينظمه فرع الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ، ويأتي بدعم من شركة وسط القصيم ، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ، أمين عام المجلس الأستاذ ياسر بن إبراهيم العلي و عددٍ من المسئولين .
فقد شهدت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان حزمةً من البرامج الترفيهية و الألعاب الحركية الخفيفة و المسابقات المسلية و التي نفذها فريق لايف الترفيهي بقيادة النجمين خالد الشمري و باسم السهو.

كما جذب نجما الأمسية الختامية من أماسي المهرجان المنشدان الشابان مشعل العليان و تركي العلي ، حماس الجمهور الحاضر بتقديمهما
عددًا من الوصلات الطربية و الشيلات الحماسية و كان لحضورهما المتألق والمميز دورٌ كبير في تفاعل الجمهور على أنغام شيلاتهما ، و قامت فرقة أشبال الجوف الاستعراضية بتقديم مجموعة من الفقرات الاستعراضية و الرقصات الشعبية و التراثية ،و المشاهد التمثيلية
على أنغام الشيلات الوطنية وسط تشجيع الجمهور الحاضر .
هذا وقامت فرقة نجوم الجوف المسرحية ؛ بعرض ثاني للمسرحية الاجتماعية “يد بيد” و التي قام بتأليفها و إخراجها النجم الشاب محمد العفر و قام بالتمثيل فيها محمد العفر و عبد القادر المرعي .
و في نهاية الفعاليات قام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بتكريم المنظمين و اللجان العاملة و المشاركة في إنجاح هذا المهرجان ، ودرع خاص لمنظم المهرجان مؤسسة المسرح الأول ممثلةً بمديرها التنفيذي الأستاذ صلاح شندل العنزي ، مثمنًا للجميع جهودهم المتميزة في النهوض في برامج هذا المهرجان .

من جانبه أوضح مسئول الفعاليات والتسويق بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الأستاذ أسامة بن فارس العويش أن مهرجان الجوف حلوة يعدّ أقدم مهرجان مستمر بالمنطقة ويحظى باهتمام سمو أمير المنطقة ونائبه ، ويشهد إقبال الزوار خصوصًا العائلات ، وسوف يستمر بإذن الله بدعم كافة شركاء النجاح بالمنطقة.

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