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الهند تنشر طائرات وفرق بحرية لإنقاذ 700 راكب عالقين بقطار أغرقته الفيضانات

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الهند تنشر طائرات وفرق بحرية لإنقاذ 700 راكب عالقين بقطار أغرقته الفيضانات

الهند تنشر طائرات وفرق بحرية لإنقاذ 700 راكب عالقين بقطار أغرقته الفيضانات
http://almnatiq.net/?p=756144
المناطق_وكالات

أرسلت السلطات الهندية امس السبت طائرات هليكوبتر وفرق بحرية لإنقاذ ركاب عالقين على متن قطار توقف جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات على بعد نحو 600 كيلومتر شرق العاصمة الهندية

وذكرت صحيفة «إنديا توداي» نقلاً عن متحدث باسم خدمات السكك الحديدية قوله إن قطار ماهالاكسمي إكسبريس المتوجه من مومباي إلى كولهابور تعطل منذ الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي وعلى متنه 700 راكب. وبحلول الساعة 3 مساءً، تم إجلاء جميع الأشخاص، وفقاً لحكومة ولاية ماهاراشترا

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن متحدثا باسم القوات البحرية نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «بعد هطول الأمطار المتواصلة على مدار الـ 24 ساعة الماضية في مومباي والمناطق المجاورة، تم تجهيز ثمانية فرق إنقاذ من البحرية الهندية، بما في ذلك ثلاثة فرق غوص، بمواد الإنقاذ مثل القوارب المطاطية ة والسترات الواقية من الرصاص»

وكان القطار غادر مومباي مساء الجمعة لكن تعين عليه التوقف عندما غمرت الأمطار الغزيرة مسار السكك الحديدية

وتعرضت أجزاء من الولاية لأكثر زخات الأمطار كثافة في الآونة الأخيرة، حيث من المقرر أن تستمر هذه الموجة حتى يوم السبت وتزداد شدة يوم الاثنين بعد فترة توقف قصيرة، وفقًا لموقع خاص يعنى بالأرصاد الجوية ويعرف باسم «سكاى مت»

وذكرت وكالة «برس ترست أوف إنديا» الهندية أنه تم إلغاء 11 رحلة من مطار مومباي صباح اليوم، فضلا عن تحويل مسار تسع رحلات

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