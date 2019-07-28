انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

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انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=756185
الرياض_محمد الحسن

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف انطلقت مساء أمس السبت فعاليات مهرجان الفاكهة بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف في نسخته الأولى بحضور المستشار  الخاص لسمو أمير  منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني ، الذي قص الشريط  فور وصوله معلناً إنطلاق المهرجان .

وقد تجول الدكتور السناني على أجنحة معارض منتجات الفواكه  التي احتوت على 30 عارض زراعي تنوعت منتجاتهم من الفواكه  والأسر المنتجة بجناحيها “المنسوجات والمأكولات الشعبية” وجناح الفنون التشكيلية والذي تزيّن بأكثر من 100 عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة ، وأجنحة الإدارات الحكومية , مستمعاً لشرح من رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت الشراري عن أجنحة المهرجان .
ثم شاهد  فقرات الحفل الخطابي التي قدمها مساعد الشراري وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتضمن قصيدة شعرية للشاعر عيد غانم الشراري وأوبريت إنشادي .
وفي الختام كرّم المستشار السناني المشاركين والجهات الراعية للمهرجان .
حضر  حفل الافتتاح محافظ طبرجل الأستاذ عبيد بن الفليح الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والشيوخ .

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