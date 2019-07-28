الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة

الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد
انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

أبرز المواد
الجد مريض والحفيد طبيب.. صورة تخطف إعجاب رواد مواقع التواصل

الجد مريض والحفيد طبيب.. صورة تخطف إعجاب رواد مواقع التواصل

أبرز المواد
أمير عسير يرعى فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث صباحا

أمير عسير يرعى فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث صباحا

أبرز المواد

الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة

الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=756189
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف
الجد مريض والحفيد طبيب.. صورة تخطف إعجاب رواد مواقع التواصل

الجد مريض والحفيد طبيب.. صورة تخطف إعجاب رواد مواقع التواصل
أمير عسير يرعى فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث صباحا

أمير عسير يرعى فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث صباحا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*