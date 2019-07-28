رئيس الوزراء البريطاني: “بريكست” يعد فرصة اقتصادية هائلة

رئيس الوزراء البريطاني: “بريكست” يعد فرصة اقتصادية هائلة

أبرز المواد
الكبسولة الفضائية “دراجون” تصل إلى محطة الفضاء الدولية

الكبسولة الفضائية “دراجون” تصل إلى محطة الفضاء الدولية

أبرز المواد
الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة

الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد
انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

أبرز المواد

رئيس الوزراء البريطاني: “بريكست” يعد فرصة اقتصادية هائلة

رئيس الوزراء البريطاني: “بريكست” يعد فرصة اقتصادية هائلة
http://almnatiq.net/?p=756196
المناطق _ لندن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يعد فرصة اقتصادية هائلة من أجل القيام بأمور لم يكن يسمح بالقيام بها منذ عقود.
وتعهد جونسون خلال خطاب ألقاه في مدينة مانشستر بإقامة استثمارات جديدة في المناطق التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما تعهد بتسريع المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية لمرحلة ما بعد “بريكست”، وإنشاء موانئ حرة من أجل دعم الاقتصاد.
ووعد بوريس جونسون بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.
وأضاف أن استعادة السيطرة لا تعني فقط أن وستمنستر ستسترد سيادتها من الاتحاد الأوروبي، وإنما تعني أيضا أن قرانا ومدننا وقطاعاتنا ستكتسب استقلالية.

روابط ذات صلة

الكبسولة الفضائية “دراجون” تصل إلى محطة الفضاء الدولية

الكبسولة الفضائية “دراجون” تصل إلى محطة الفضاء الدولية
الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة

الأرصاد : سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة
انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل برعاية سمو أمير منطقة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*