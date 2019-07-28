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مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك

مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك

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مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك

مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك
http://almnatiq.net/?p=756202
المناطق _ وكالات

قتل شخص واحد وأصيب 11 شخصًا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية الليلة الماضية.
وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي ، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً قتل في مكان الحادث.
وأضافت مصادر إعلامية إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.

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