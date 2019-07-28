بدر آل زيدان يعلق على “هاشتاق” زواجه

بدر آل زيدان يعلق على “هاشتاق” زواجه

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بدر آل زيدان يعلق على “هاشتاق” زواجه

بدر آل زيدان يعلق على “هاشتاق” زواجه
http://almnatiq.net/?p=756205
المناطق - الرياض

ردّ الإعلامي السعودي بدر آل زيدان، على شائعة زواجه التي انتشرت مؤخرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه ليس لديه نية للزواج في الوقت الحالي.

وغرّد آل زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “غير صحيح ما أشيع عن نيتي بالزواج حاليا، وأشكر كل اللي شاركوني كلماتهم الطيبة ومحبتهم على كل حال”.

وكان قد ترددت شائعة زواج الإعلامي السعودي بين نشطاء موقع التواصل “تويتر” بكثرة، من خلال وسم #زواج بدر آل زيدان، وأخذ الكثير من المغردين في التفاعل معه.

 

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