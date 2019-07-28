وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة

وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة

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وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة

وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=756208

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.

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