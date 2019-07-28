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الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=756211
المناطق _ مكة المكرمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم، والطائف وميسان، والعرضيات، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من جهتها المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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