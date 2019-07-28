احدث الأخبار

“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي.. أغسطس المقبل
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنجز 91 مشروعًا وتبرم عقوداً لـ 106 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5.8 مليارات ريال
أبرز المواد
 “التعليم” تكشف عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 مسؤول يمني يحذر من خطورة قرار للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتسريح المعلمين
أبرز المواد
 استنكار يمني رسمي من إحتجاز المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مواد طبية منذ شهرين
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة
أبرز المواد
 بدر آل زيدان يعلق على “هاشتاق” زواجه
أبرز المواد
 مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء البريطاني: “بريكست” يعد فرصة اقتصادية هائلة
أبرز المواد
 الكبسولة الفضائية “دراجون” تصل إلى محطة الفضاء الدولية
أبرز المواد
“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي.. أغسطس المقبل

“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي.. أغسطس المقبل

أبرز المواد
المياه الوطنية تنجز 91 مشروعًا وتبرم عقوداً لـ 106 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5.8 مليارات ريال

المياه الوطنية تنجز 91 مشروعًا وتبرم عقوداً لـ 106 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5.8 مليارات ريال

أبرز المواد
“التعليم” تكشف عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

“التعليم” تكشف عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

أبرز المواد
مسؤول يمني يحذر من خطورة قرار للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتسريح المعلمين

مسؤول يمني يحذر من خطورة قرار للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتسريح المعلمين

أبرز المواد

استنكار يمني رسمي من إحتجاز المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مواد طبية منذ شهرين

استنكار يمني رسمي من إحتجاز المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مواد طبية منذ شهرين
http://almnatiq.net/?p=756214
المناطق _ عدن

استنكر وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ناصر باعوم احتجاز مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمحاليل الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة إب لأكثر من شهرين وحملها مسؤولية تعرض المرضى للخطر.
وحمل الوزير باعوم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تعرض تلك المحاليل للتلف جراء تعرضها للشمس والأمطار وعدم توفر الظروف المناسبة للتخزين.
واستغرب وزير الصحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية صمت المنظمات الدولية على ما تقوم به المليشيا الحوثية.

روابط ذات صلة

“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي.. أغسطس المقبل

“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي.. أغسطس المقبل
المياه الوطنية تنجز 91 مشروعًا وتبرم عقوداً لـ 106 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5.8 مليارات ريال

المياه الوطنية تنجز 91 مشروعًا وتبرم عقوداً لـ 106 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5.8 مليارات ريال
“التعليم” تكشف عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

“التعليم” تكشف عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*