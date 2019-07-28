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مسؤول يمني يحذر من خطورة قرار للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتسريح المعلمين

مسؤول يمني يحذر من خطورة قرار للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتسريح المعلمين
http://almnatiq.net/?p=756217
المناطق _ عدن

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من خطورة‏ قرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها.
وقال الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم.
وأشار إلى أن الطلاب يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية، فيما يستمر الصمت الدولي على هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين.
ودعا الأرياني كافة المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية “انقلابية”.
كما وجه الدعوة إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالضغط على المليشيا الحوثية للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد.

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