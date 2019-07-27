بلدية البدع تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

تبوك - علي العميري

تواصل بلدية محافظة البدع جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة «معالجة مظاهر التشوّه البصري» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.

وأوضح مساعد رئيس البلديه للخدمات الاستاذ منصور بن سليمان أبو راس أنه تمت معالجة حفريات الطرق داخل محافظة البدع وطريق قرية العصليه وتحسين الطريق المؤدي للبحر بقريه قيال .

وأضاف ابو راس أن هناك حملات متفرقه للنظافه على مدار الساعه فى قرية قيال ومقنا وطيب آسم ، كما سيتم سفلته طريق الملعب خلال الايام القادمه ووضع لوحات إرشاديه وتحذريه في أماكن متفرقه بالاضافه.

وأكد منصور أبو راس أنه يوجد خطة للأعمال التي تقوم بها البلديه الأشهر القادمه بإشراف ومتابعه رئيس بلديه محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد.