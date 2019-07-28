أمانة الاحساء .. 14 وظيفة شاغرة لـ ” المراقبين الميدانيين ” والتقديم الكتروني

المناطق _ الأحساء

أعلنت أمانة الاحساء عن توفر عدد “14 شواغر وظيفية ” على بند الأجور بمسمى (مراقب حارة ميداني) لحاملي الشهادة الثانوية، ودعت الأمانة الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الاشتراطات والخبرات المبادرة في التسجيل عبر بوابة الأمانة الالكترونية (www.alhasa.gov.sa) وذلك لمدة 3 أيام اعتباراً من الاحد 25/ ذوالقعدة 1440هـ ( 28 / يوليو 2019) .

وأوضحت الأمانة ان الاشتراطات الأساسية في المتقدمين على هذه الوظائف تتضمن (ان يكون المتقدم سعودياً ، لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك ،أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية وأن لا يزيد عمره عن 25 عاماً ، أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام “ساعد” ، اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين ، سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة ، اجادة استخدام الحاسب الآلي ، تحديد رقم الجوال والعنوان للمتقدم والا سيتم استبعاد الملف من الترشيح ، توقيع التعهد بالعمل بوظيفة “مراقب حارة ميداني” وعدم المطالبة لأي سبب بتغيير الوظيفة أو مسماها في مدن “الهفوف – المبرز – العمران – العيون – الجفر – جواثا” دون تحديد ، لايترتب على تقديم الطلبات الشخصية أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ) .

وأكدت الأمانة على ان التقديم لتلك الشواغر الوظيفية يتم الكترونياً عبر البوابة الالكترونية للامانة فقط خلال الفترة المحددة ولن يتم استقبال أي ملف ترشيح بالمراجعة الحضورية ، وطبيعة العمل ستكون ميدانية في المدن المُشار اليها دون تحديد من المتقدم .