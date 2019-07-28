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دراسة: الاستخدام المتكرر لحبوب النوم قد يسبب الخرف عند كبار السن

http://almnatiq.net/?p=756239
المناطق - وكالات

أكدت دراسة قامت بها جامعة كاليفورنيا وقدمتها خلال المؤتمر الدولي لمرض ألزهايمر 2019 في لوس أنجيلوس، عن وجود صلة بين الاستخدام المتكرر للأدوية المساعدة على النوم وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمرعند كبار السن.

وتمت الدراسة على مشاركين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاماً من الرجال والنساء ممن لم يعانون الخرف عند بداية مشاركتهم في الدراسة. وأن بعضهم أبلغ خلال فترة الدراسة عن استخدامه لحبوب منومة بكميات مختلفة. وعليه فقد خلصت الدراسة إلى أن اعتماد البعض منهم على هذه الحبوب بشكل متكرر كان له علاقة بتطور مرض الزهايمر عندهم.

ويوضح الطبيب المشرف على الدراسة يوي لينغ، أن على الأطباء توخي المزيد من الحذر أثناء وصفهم لأدوية النوم لكبار السن ممن يعانون من مشكلات أرق لأنهم معرضون بشكل أكبر من غيرهم للإصابة بالخرف حث الأطباء على البحث عن سبل علاجية بديلة.

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