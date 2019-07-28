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مدرب ليفربول: لست غيورا.. ولكن لا أعرف كيف يفعلون ذلك

مدرب ليفربول: لست غيورا.. ولكن لا أعرف كيف يفعلون ذلك
http://almnatiq.net/?p=756248
المناطق - وكالات

نفى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول تلميحات بأنه يشعر بالغيرة من القدرة الشرائية لمنافسيه وسط فترة هدوء يعتبرها البعض، غير مناسبة، لأبطال أوروبا.

وشدد يورغن كلوب على أنه “لا يشعر بالغيرة” على الإطلاق من القوة الشرائية للفرق المنافسة لليفربول”، مشيرا إلى أنه لا يمكنه قول أي شيء بشأن ما تفعله الفرق الأخرى، بحسب ما ذكر موقع “فوكس سبورت”.

وكان فريق ليفربول الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليغ” لم يتعاقد، هذا الموسم، إلا مع المدافع سيب فان دن بيرغ، البالغ من العمر 17 عاما، في حين أن أقرب منافسي الفريق، الذي احتل المركز الثاني في البريميرليغ في الموسم المنصرم، عززوا صفوفهم بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فقد وقع مانشستر سيتي مع الإسباني رودري، بينما أضاف مانشستر يونايتد اللاعبين آرون وان بيساكا ودانييل جيمس مع احتمال التوقيع مع آخرين، فيما أعار أرسنال لاعبه داني سيبايوس، في حين سجل توتنهام هوتسبر رقما قياسيا في النادي بالتوقيع مع اللاعب تانغوي اندومبيلي، بصفقة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 68 مليون دولار.

وقال كلوب، الذي سيواجه فريقه نادي نابولي الإيطالي في مباراة ودية الأحد “لا يمكنني قول أي شيء عما تفعله الفرق الأخرى.. ولا أعلم كيف يقومون بذلك (الإنفاق).. علينا أن ندفع الفواتير.. آسف، على الجميع أن يدفعوا الفواتير، ونحن أيضا”.

وأوضح أن نادي ليفربول استثمر بالأموال في الفريق الحالي، مضيفا “والآن يبدو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، ونحن لسنا في بلاد الفانتازيا حيث يمكنك الحصول على كل ما تريد.. ولا يمكنك القيام بذلك باستمرار”.

وأشار إلى أن هناك 4 أندية في العالم يمكنها القيام بذلك باستمرار هي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وقال إنهم يفعلون “كل ما يحتاجونه.. لا يمكنك مقارنة ذلك. هذا هو الوضع.. هذا ليس انتقادا.. أعلم كيف سيتلقى الناس هذا الأمر ويقولون إنني غيور أو ما شابه ذلك.. لكنني لست غيورا”.

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